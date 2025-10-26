Halloween e relax a cinque stelle Il Grand Hotel apre ai residenti

Una festa spaventosa a cinque stelle. Per Halloween il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico propone un evento dedicato sia a grandi che piccini. Durante la notte di Halloween ed il ponte dei Santi, la prestigiosa struttura aprirà al pubblico la Kids Room, una stanza enorme piena di giochi e colori, nel magico mondo dei fondali marini, in cui i bambini si divertiranno insieme al team di animazione. Il ponte è l’occasione giusta per concedersi qualche giorno lontano dalla routine quotidiana e rigenerarsi con lunghe passeggiate in spiaggia, che nei mesi invernali acquista un particolare fascino, con il valore aggiunto della festa del pesce e di tante attrazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

