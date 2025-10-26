Halloween al Castello Quattro Torri di Arignano
Una visita guidata a lume di candela ti porta a scoprire il Castello Quattro Torri e i personaggi storici che lo hanno abitato. Una passeggiata nel buio della notte fino al belvedere e una cioccolata calda per finire in allegria nella corte interna del castello. Mistero, storia e allegria. Il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
