Halloween al Castello Quattro Torri di Arignano

Torinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una visita guidata a lume di candela ti porta a scoprire il Castello Quattro Torri e i personaggi storici che lo hanno abitato. Una passeggiata nel buio della notte fino al belvedere e una cioccolata calda per finire in allegria nella corte interna del castello. Mistero, storia e allegria.  Il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

halloween castello quattro torriSpeciale HALLOWEEN al Castello Sforzesco di Milano con AD ARTEM - Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Castello Sforzesco di Milano si anima con iniziative speciali dedicate alla storia e al mistero. Come scrive comunicati-stampa.net

Halloween in Castello, caccia al tesoro per bambini tra enigmi e giochi - Venerdì 31 ottobre 2025, in occasione della festa di Halloween, il Castello Visconteo Sforzesco di Vigevano (Pavia) ospita un terrificante evento per bambini dai 5 ai 10 anni: Halloween in Castello. Si legge su mentelocale.it

Eventi Halloween 2023 in Lombardia: dal castello horror alla spa in tema. E per i bambini c'è il Villaggio delle zucche - Castelli infestati da fantasmi, zucche e intrighi, o semplicemente un fine settimana (lungo) fuori porta per il ponte di Ognissanti che prende il via la sera del 31 ottobre. Come scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Castello Quattro Torri