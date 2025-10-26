Halloween a scuola sì o no? Tra chi è favorevole e chi assolutamente no C’è anche chi ne rivendica la paternità | E’ una festa sarda
Il recente intervento di Don Vittorio Serafini, direttore dell’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, su Il Resto del Carlino ha acceso i riflettori su una questione che ogni anno, puntuale come una zucca intagliata, torna a dividere: Halloween è solo una festa commerciale o sta soppiantando le nostre tradizioni? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
