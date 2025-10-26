Halloween a Castel Maggiore
Dolcetto o scherzetto per tutti, seguire la mappa online e suonate dalle decine di famiglie e negozi che hanno dato disponibile. In più Photobooth, truccatrice, crescentine, gonfiabili e musica, tanto divertimento e kg di dolcetti. Il tutto organizzato dalla Proloco di Castel Maggiore. . 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ci siamo! Siamo nel fine settimana dedicato all'evento di Halloween! domenica 26 ottobre il @castellodiavio ospita la seconda giornata di "Una visita da brivido: Halloween al Castello". Vieni a scoprire il Castello, i suoi misteri e le leggende attraverso le vi - facebook.com Vai su Facebook
Halloween, Cavalli & Cavalieri, Alessio Boni ed Emanuela Aureli: gli eventi casertani nel week end dal 24 al 26 ottobre - Anche la Festa della Mela Annurca, spettacoli teatrali, mostre, eventi culturali e tanto altro. Come scrive casertanews.it