Ha violato il Daspo 12 volte | nuove accuse per un 33enne accusato nel blitz di mafia

Agrigentonotizie.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato e raggiunto dal Daspo per avere partecipato a un lancio di sassi e bottiglie contro la polizia, non si sarebbe presentato in questura, per ben dodici volte, violando il provvedimento del giudice che gli imponeva la prescrizione della firma, durante le partite, come misura di controllo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

