Ha violato il Daspo 12 volte | nuove accuse per un 33enne accusato nel blitz di mafia
Arrestato e raggiunto dal Daspo per avere partecipato a un lancio di sassi e bottiglie contro la polizia, non si sarebbe presentato in questura, per ben dodici volte, violando il provvedimento del giudice che gli imponeva la prescrizione della firma, durante le partite, come misura di controllo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Ha violato il Daspo andando alla partita Akragas-Pro Ragusa": 26enne torna libero dopo la convalida dell'arresto https://ift.tt/fO9H5AD - X Vai su X
TIFO VIOLENTO, DASPO NEI CONFRONTI DI 9 ULTRA' REATINI A seguito dei fatti delittuosi avvenuti dopo l’incontro di Basket tra le squadre della Sebastiani Rieti e della Pistoia Basket, durante i quali ha perso la vita il secondo autista del pullman che traspo Vai su Facebook
Daspo all’universitaria: "Bandita dalla Centrale per i prossimi 12 mesi" - Per due anni non potrà frequentare bar e ristoranti da Porta Venezia a Gioia. Scrive ilgiorno.it