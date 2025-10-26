Ha un grande futuro davanti | chi è Liteta il 2006 dello Zambia che Pisacane ha lanciato in A

Calma, personalità e lavoro quotidiano gli hanno aperto le porte. Dopo il percorso con la Primavera e il debutto tra i grandi, ora lo attende anche la chiamata con la sua nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Ha un grande futuro davanti": chi è Liteta, il 2006 dello Zambia che Pisacane ha lanciato in A

