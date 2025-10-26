Guido Baredson ex Tg5 e Tg2 | Berlusconi mi telefonò dopo una rassegna notturna Mentana formidabile ma non lo seguo

Lo storico mezzobusto di Tg5 e Tg2 si racconta a Fanpage.it: “Mi informo soprattutto su Sky e sulle tv straniere. Mentana è formidabile, ma la sua è un’informazione povera di cronaca estera”. Sul fondatore di Mediaset: “Mi chiese di tagliare i baffi. Gli spiegai che erano la mia firma”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

