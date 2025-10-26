Guerre crisi tensioni sociali | i Capi di Stato e il gioco dei quattro cantoni

Ildenaro.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua l’attività di globe trotting dei vari statisti o sedicenti tali, provenienti da diverse nazioni e diretti verso mete altrettanto varie. Risultati concreti ottenuti ai fini della risoluzione dei problemi per cui si sono messi in viaggio, nessuno o poco più di tanto. Il Presidente degli USA Trump è partito per un tour di sei giorni in Asia. Farà tappa anche in Cina, dove sará ricevuto dal Presidente Xi Jinping. L’intento del Flying President, primo in classifica tra quanti attualmente si stanno spostando in continuazione, è di chiedere aiuto a Xi, perché interceda con Putin al fine di convincerlo a chiudere definitivamente la questione Ucraina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

guerre crisi tensioni socialiLa paura del futuro, così le guerre aumentano l’incertezza dei cittadini - L’80 per cento degli europei intervistati da Ipsos ritiene che le attuali tensioni geopolitiche possano portare a una guerra globale. Lo riporta editorialedomani.it

guerre crisi tensioni socialiIn Russia non pagano gli stipendi da mesi. La crisi di cui Putin non parla - L'economia russa vacilla mentre il Cremlino tace sul prezzo sociale della guerra: ecco cosa sta accadendo. Riporta money.it

Conflitti Ibridi: La Strategia di Mosca e Minsk sulla Crisi dei Migranti in Polonia - Esplora il contesto della guerra ibrida tra Mosca e Minsk e analizza il suo impatto su Polonia e migranti, evidenziando le dinamiche geopolitiche e le conseguenze umanitarie. Riporta notizie.it

