Guerra in Ucraina le forze russe hanno circondato Kupiansk

Le forze russe «hanno circondato Kupyansk - nella regione di Kharkiv -, e le truppe d'assalto assumono il controllo dei passaggi militari ucraini sul fiume Oskol": lo ha annunciato il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov. Il presidente Vladimir Putin, in visita a un comando militare «dell'operazione speciale in Ucraina», ha disposto di "adottare misure per garantire la resa delle truppe.

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: "Non esiste altro al mondo" - Massiccio attacco russo con droni nella notte su Kiev: edifici in fiamme, morti e feriti.

Le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale - La Russia ha testato un nuovo missile a propulsione nucleare dal nome Burevestnik che lo stesso Putin definisce "Invincibile".

Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco: un morto e 10 feriti. Mosca abbatte 121 droni - Nuovi raid e attacchi russi hanno turbato la notte di Kiev con la capitale ucraina che, dalle 3:51 di questa mattina (ora locale) ha diramato un'allerta per contrastare gli assalti russi.