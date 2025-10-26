Ogni capoverso della sentenza n. 5000 del Tribunale Internazionale del Lavoro di Ginevra (Ilo) anticipata dal Giornale lo scorso agosto e a cui si è appellato l'ex ricercatore Oms di Venezia Francesco Zambon contro l'Organizzazione mondiale della Sanità - è una sferzata alla narrazione ufficiale costruita attorno ai protagonisti della vicenda del rapporto sulla gestione della pandemia "caotica e creativa" pubblicato il 13 maggio 2020 e ritirato ventiquattro ore dopo. Tutti si ricorderanno che una delle criticità emerse tra il novembre ed il dicembre 2020 vi fu quella della necessità avanzata dalla Procura di Bergamo (che indagava sul mancato aggiornamento del Piano pandemico deln2006) di audire sia l'ex numero due dell'Oms Ranieri Guerra, sia il coordinatore del rapporto dei ricercatori di Venezia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Guerra dai pm di Bergamo senza informare l'Oms