Guerra assedio russo a Kupyansk | 5.000 soldati circondati Putin chiede resa degli ucraini
Secondo quanto riferito dallo Stato maggiore russo, nella zona di Pokrovsk, nell?oblast di Donetsk, sarebbe rimasto accerchiato un ampio raggruppamento delle forze armate ucraine, stimato in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PUNICA FIDES l’ultima fatica di Andrea Bruno. Una storia di assedio e di guerra fra squadre, una partita di baseball fra punk e polizia. Da Sputnik Press. #Andrea_Bruno #Sputnik_Press - facebook.com Vai su Facebook
Guerra, assedio russo a Kupyansk: 5.000 soldati circondati. Putin chiede resa degli ucraini - Secondo quanto riferito dallo Stato maggiore russo, nella zona di Pokrovsk, nell’oblast di Donetsk, sarebbe rimasto accerchiato un ampio raggruppamento delle forze armate ucraine, stimato ... Riporta ilmessaggero.it
Russia-Ucraina, guerra senza tregua: nuovi raid su Kiev, Trump in Asia, “nessun incontro con Putin senza accordo” - Mosca rivendica l’accerchiamento di 5mila soldati ucraini a Kupyansk e testa il missile nucleare Burevestnik. Scrive firstonline.info
Ucraina, Cremlino: 5mila soldati ucraini circondati a Kupyansk. Attacco russo a Kiev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Cremlino: 5mila soldati ucraini circondati a Kupyansk. Secondo tg24.sky.it