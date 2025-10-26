Guerra alla droga madre e figlia lottano insieme

CHIURO La storia è la medesima, ma è raccontata due volte: c’è la versione di Cristina, 54 anni, la mamma e quella di Sara, 21 da compiere, la sua primogenita. Il racconto di entrambe le sondriesi è confluito in un volume dal titolo apparentemente sibillino, "L’ho fatto per lei" che è stato presentato per la prima volta venerdì all’auditorium "Valtellinesi nel mondo" di Chiuro. E "L’ho fatto per lei" sono state proprio le prime parole che il folto pubblico ha ascoltato in un breve video proiettato a inizio serata, tratto da uno speciale che la trasmissione tv Le Iene dedicò a San Patrignano. A pronunciarle era Sara, tra gli ospiti intervistati, mentre spiegava che cosa l’avesse convinta a entrare in comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guerra alla droga, madre e figlia lottano insieme

Altre letture consigliate

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha il Venezuela nel mirino, nel contesto della guerra alla droga nei confini a stelle e strisce. La Casa Bianca sta valutando l’ipotesi di colpire la produzione e distribuzione cocaina, ovvero le rotte del narcotraffico nel - facebook.com Vai su Facebook

"Attaccheremo in Venezuela": l'annuncio di Trump sui narcos e la strategia dietro la "guerra alla droga" - X Vai su X

Guerra alla droga, madre e figlia lottano insieme - CHIURO La storia è la medesima, ma è raccontata due volte: c’è la versione di Cristina, 54 anni, la mamma e ... Come scrive ilgiorno.it

La guerra rimane scritta nei geni: una ricerca di Yale mostra come il trauma della violenza si trasmette di madre in figlio - È la conclusione, supportata da solide prove scientifiche, di uno studio coordinato dall’antropologa Catherine Panter- Lo riporta vanityfair.it

Bari, arrestate madre e figlia a Japigia: nel giardino condominiale nascondevano 13 chili di droga - Trovate diverse dosi di cocaina e hashish, alcune delle quali erano nascoste dietro una siepe del giardino condominiale BARI - Da lagazzettadelmezzogiorno.it