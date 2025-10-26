Guendouzi a DAZN | Se giochiamo come abbiamo fatto contro l’Atalanta possiamo fare bene Dobbiamo attaccare e difendere tutti insieme

Guendouzi ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Guendouzi ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Sì, abbiamo cambiato modo di giocare, ma per me se giochiamo come abbiamo fatto nel primo tempo contro l’Atalanta possiamo fare qualcosa di bello. Dobbiamo giocare tutti insieme, attaccare tutti insieme e difendere tutti insieme». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guendouzi a DAZN: «Se giochiamo come abbiamo fatto contro l’Atalanta possiamo fare bene. Dobbiamo attaccare e difendere tutti insieme»

Contenuti che potrebbero interessarti

«Guendouzi sfiora il vantaggio, ma la palla finisce fuori di poco. » Atalanta-Lazio si gioca domenica alle 18 al Gewiss Stadium e sarà possibile seguirla in diretta sia su SKY che su DAZN, con il collegamento già disponibile dalle 17:30. La partita inizia su ritmi - facebook.com Vai su Facebook

Guendouzi a Dazn: «Abbiamo cambiato modo di giocare. Dobbiamo giocare come contro l’Atalanta» - Dobbiamo giocare come contro l’Atalanta» Matteo Guendouzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN all ... Si legge su lazionews24.com

Lazio, Guendouzi: "Tanti assenti, ma se giochiamo come nel primo tempo con l'Atalanta..." - Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con la Juventus: "Abbiamo cambiato un po', perché. Secondo tuttomercatoweb.com

Lazio-Juventus, Guendouzi: “Tanti indisponibili, ma se giochiamo come a Bergamo…” - partita, intervenuto ai microfoni di Dazn, Guendouzi ha presentato la sfida. Riporta msn.com