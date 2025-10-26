Gubbio prova di forza a Carpi | tre punti d’oro
CARPI 0 GUBBIO 3 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (st 1’ Lombardi), Rossini; Cecotti (st 38’ Pitti), Figoli, Rosetti (st 1’ Amayah), Rigo (st 1’ Tcheuna); Stanzani, Arcopinto (st 1’ Mahrani); Cortesi. All. Cassani A disp. Scacchetti, Perta, Pitti, Verza, Visani, Pietra, Sall. GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini (st 27’ Baroncelli), Di Bitonto (pt 25’ Fazzi); Zallu, Carraro, Djankpata (st 38’ Costa), Tentardini (st 27’ Podda); Saber; Minta, La Mantia (st 27’ Ghirardello). All. Di Carlo A disp. Krapikas, Tomasella, Conti, Costa, Niang, Di Massimo, Mancini. Arbitro: Kovacevic di Arco Riva (Palermo-Scipione) Marcatori: pt 6’ Carraro, 14’ La Mantia, st 22’ Djankpata Note: corner 4-3; ammoniti: Rosetti, Panelli, Lombardi, Podda; espulso Zagnoni al 25’ pt per gioco pericoloso; recupero: pt 5’; st 3’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
