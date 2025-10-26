Guazzini e Consonni di bronzo | bronzo nell' Americana ai Mondiali in Cile

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’oro nel quartetto, le due olimpioniche sono ancora protagoniste. A febbraio avevano vinto l'argento europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

