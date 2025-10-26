ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione antidroga con il supporto del cane “King”. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e del fiuto infallibile del cane antidroga “King”, hanno arrestato un giovane di 27 anni residente ad Acireale, sorpreso con un ingente quantitativo di marijuana presumibilmente destinata allo spaccio. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Indagini mirate e sorveglianza del territorio. L’operazione è il risultato di un’articolata attività investigativa condotta dai militari, che avevano raccolto informazioni su un possibile traffico di droga nella zona di Santa Maria Ammalati, frazione di Acireale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Guardia Mangano, oltre 8 chili di marijuana trovati dal cane King: arrestato 27enne