Guardia giurata scopre la moglie in macchina con l’amante | spara e ferisce l’uomo

Villa Carcina (Brescia), 26 ottobre 2025 – Spara all'amante della moglie e lo ferisce a una gamba. La violenta lite scoppiata, per motivi sentimentali, è culminata in un tentato omicidio nella tarda serata di sabato a Villa Carcina (Brescia), dove un uomo di 58 anni, guardia giurata, ha sparato contro l'amante della moglie, ferendolo a una gamba. Bergamo, lite per gelosia a cocci di bottiglia: ex fidanzato rischia la vita Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia, la guardia giurata ha sorpreso la moglie in compagnia di un altro uomo all'interno di un'auto parcheggiata nel cortile privato di una ditta del paese.

