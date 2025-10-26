Grotte di Castro festeggia la riapertura della Chiesa di Santa Maria delle Colonne

Viterbotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta con grande partecipazione di pubblico la cerimonia di inaugurazione e riconsegna alla comunità della “Chiesa di Santa Maria delle Colonne”, dopo il completamento dei complessi “lavori di restauro e risanamento conservativo”. L'intervento è stato interamente finanziato grazie ai fondi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

