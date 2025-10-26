Grosso e il tabù Roma al ’Mapei’ | Dovremo toccare i picchi più alti
di Stefano Fogliani SASSUOLO "Solidità e qualità". Servirà appoggiare la prima alla seconda, spiega Fabio Grosso, che arma con la prima e la seconda la fionda di un Davide neroverde che a fare quella parte lì, a sentire l’allenatore del Sassuolo. Il Golia giallorosso plana sul Mapei Stadium da imbattibile – una sola vittoria su 11 per il Sassuolo, 7 punti in totale, con nessuno così pochi – ma un tantino ammaccato da due sconfitte di fila tra campionato e Coppa, mentre il Sassuolo viaggia sulla scorta della sua miglior serie stagionale. Momenti opposti, dai quali Grosso non si fa fuorviare, "perché, vale per noi e per loro, quello che è stato è stato: questa è un’altra partita, che siamo pronti ad affrontare, consapevoli che l’avversario è di altissimo livello e per dire la nostra dovremo alzare anche il nostro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
