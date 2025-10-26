Griglia di partenza F1 GP Messico 2025 | risultati e classifica qualifiche Norris in pole davanti alle Ferrari Bene Antonelli
Lando Norris ha fatto sua la pole-position del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito messicano, il pilota della McLaren ha dominato la scena e ha preceduto nel time-attack le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton. Rosse che si sono ben espresse nel corso di quest’ora di qualifiche, spiccando soprattutto in termini di velocità nel primo settore del tracciato. Leclerc ha provato a far saltare il banco nella Q3, portandosi davanti a tutti nel primo tentativo, ma poi Norris ha messo d’accordo tutti e a Maranello si sono dovuti accontentare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È il momento della verità per la griglia di partenza del GP del Messico, per una volata Mondiale che si prospetta spettacolare - facebook.com Vai su Facebook
Gp Austin, Verstappen in pole position. La griglia di partenza - X Vai su X
Griglia di partenza F1, GP Messico 2025: risultati e classifica qualifiche. Norris in pole davanti alle Ferrari. Bene Antonelli - position del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Lo riporta oasport.it
Griglia di partenza F1, GP USA 2025: Verstappen in pole, Ferrari in ripresa, Piastri in difficoltà - Nelle qualifiche classiche di oggi, sabato 18 ottobre, è stata determinata la griglia di partenza del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà ... Da oasport.it
Griglia di partenza Formula 1/ Chi farà la pole position? Gp Città del Messico 2025 (oggi sabato 25 ottobre) - Griglia di partenza Formula 1: è tempo di scoprire chi farà la pole position oggi sabato 25 ottobre nelle qualifiche del Gp Città del Messico 2025. Si legge su ilsussidiario.net