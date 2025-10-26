Griglia di partenza F1 GP Messico 2025 | Norris precede le Ferrari! Verstappen insegue Piastri in quarta fila!

Lando Norris ha fatto sua la pole-position del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito messicano, il pilota della McLaren ha dominato la scena e ha preceduto nel time-attack le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton. Rosse che si sono ben espresse nel corso di quest’ora di qualifiche, spiccando soprattutto in termini di velocità nel primo settore del tracciato. Leclerc ha provato a far saltare il banco nella Q3, portandosi davanti a tutti nel primo tentativo, ma poi Norris ha messo d’accordo tutti e a Maranello si sono dovuti accontentare. 🔗 Leggi su Oasport.it

