Grifone c’è il Poggibonsi Un match testa-coda

I "testa-coda", a volte, rappresentano delle insidie ed è proprio per questo motivo che il match tra Grosseto, primo della classe, e Poggibonsi, ultimo della classe, non deve essere snobbato dai padroni di casa. E mister Paolo Indiani lo sa benissimo. "Noi dobbiamo sforzarci - ha dichiarato il tecnico del Grifone - a non pensare che il Poggibonsi abbia soltanto due punti in classifica. Loro sono una squadra come tante altre che hanno più punti e che abbiamo affrontato: l’esperienza fatta con il Camaiore è di ammonimento: abbiamo perso due punti". "Noi abbiamo preparato, dunque, questo match con la stessa intensità e impegno come se fosse una gara come le altre anche perchè il Poggibonsi nelle ultime uscite ha dimostrato di non meritare l’attuale posizione in classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

