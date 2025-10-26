Green e Social Bond in frenata nel 3° trimestre | poca attenzione al clima
Rallenta il mercato del Green, Social & Sustainability (GSS) Bond nel terzo trimestre dell’anno segnando una leggera contrazione del 3% delle emissioni rispetto all’anno precedente. Nonostante questo lieve rallentamento dei volumi complessivi, il mercato mostra una notevole resilienza, con i Green e Sustainability Bond che insieme rappresentano quasi il 90% delle emissioni totali del trimestre. E’ quanto emerge dall’ultimo GSS Bond Report di MainStreet Partners, che analizza anche le dinamiche delle emissioni a livello regionale. Europa al top per emissioni. L’Europa si conferma la regione più attiva, con un incremento del 40% delle emissioni di Green Bond rispetto allo stesso periodo del 2024, pari all’86% del volume regionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
