Grazie Maurino
“Ma era così giovane”. La risposta banale a chi ieri mi avvisava della morte di Mauro Di Francesco. Di anni, in realtà, ne aveva 74 ma, per certi versi, è come se il tempo per lui non fosse mai passato. Il ricordo resta cristallizzato nei ruoli, così simili, che ha interpretato nel corso di una carriera che forse non ha reso completa giustizia al suo talento d’attore. Ma quando si è troppo bravi in una parte è difficile che te ne affidino altre. Capita spesso agli attori comici che restano prigionieri del loro personaggio. E quanto fosse bravo “Maurino” a far ridere, a improvvisare, a stupire, lo dicono in queste ore i tanti colleghi che hanno lavorato con lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
