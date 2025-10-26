Gravissimo incidente in pista in Malaysia ansia per Dettwiler
AGI - Un gravissimo incidente i n pista avvenuto durante il giro di formazione della Moto3 ha funestato la domenica in Malesia. José Antonio Rueda (Ktm) ha centrato ad altissima velocità lo svizzero Noah Dettwiler (Ktm), che aveva rallentato per un problema tecnico. Entrambi coscienti al momento dei soccorsi in pista, i due sono stati trasportati in elisoccorso a Kuala Lumpur. Rueda se l'è cavata con una frattura alla mano e diverse contusioni, mentre la situazione di Dettwiler non è ancora chiara. Al di là delle numerose voci rimbalzate da subito su diversi media sul fatto che fosse fuori pericolo, al momento l'unica nota ufficiale arriva dal suo team, il CIP Green Power, che spiega come lo svizzero "dovrà sottoporsi a diversi interventi. 🔗 Leggi su Agi.it
