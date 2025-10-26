GRAVI INDIZI DI REATO – Il killer BTK La maschera della normalità

Wichita, Kansas. È il 1974 quando un tranquillo quartiere di periferia viene scosso da un orrore inspiegabile. Una famiglia, gli Otero, viene trovata strangolata nella propria casa. Non ci sono indizi evidenti, nessun testimone, solo una scena di morte ordinata e silenziosa. L’assassino agisce con calma, con metodo. Si firma con tre lettere che diventeranno . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - GRAVI INDIZI DI REATO – Il killer BTK, La maschera della normalità

Approfondisci con queste news

Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di rilevare gravi indizi di colpevolezza a carico di un uomo originario di Cassano allo Ionio per furti commessi tra gennaio e marzo 2025 ? - facebook.com Vai su Facebook

Occhi lucidi e distrazione al volante, "pochi indizi legittimano il test antidroga": chi si rifiuta commette reato - Sono questi alcuni dei segnali che possono far scattare il test antidroga per chi è alla guida. Segnala tgcom24.mediaset.it