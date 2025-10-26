Grave incidente in pista | minorenne soccorso con l' elicottero

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 26 ottobre, in provincia di Arezzo: è rimasto coinvolto un minorenne, che è stato soccorso e portato in ospedale a Firenze. Erano da poco passate le 12 quando è stata attivata la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

Radio1 Rai. . Grave #incidente mortale nella notte su Via #CristoforoColombo, a #Roma. Morta una ragazza, tre i feriti, di cui uno grave. Secondo i testimoni era in corso una gara clandestina di velocità Eleonora Fioretti #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Incidente al crossodromo, grave pilota minorenne - E’ successo al circuito di Miravalle di Montevarchi dove sono in corso i campionati toscani di motocross. Da msn.com

Davide Conte, grave incidente in moto sulla pista del Mugello: il pilota 21enne è stato intubato e portato in eliambulanza all'ospedale - Davide Conte ha avuto un grave incidente in moto sulla pista del Mugello oggi, sabato 4 ottobre, mentre era in gara con le Sport Bike al Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ): il pilota ... Riporta ilgazzettino.it

Autodromo del Mugello, grave incidente a un giovane motociclista - Scarperia (Firenze), 4 ottobre 2025 – Grave incidente in pista al Mugello per il pilota di moto Paolo Conte, 21 anni di Torino, mentre era in gara con le Sport Bike al Campionato italiano velocità di ... Come scrive lanazione.it