Grave incidente al crossodromo Miravalle | minore elitrasportato a Careggi

Momenti di paura al crossodromo “Miravalle” nella tarda mattinata di oggi. Intorno alle 12.13 è stato attivato il 118 ASL Toscana Sud Est per un incidente in moto che ha coinvolto un minore. Il giovane, soccorso immediatamente dal personale sanitario presente sul posto, è stato stabilizzato e poi trasferito con l’elisoccorso Pegaso 1 all’ospedale Careggi di Firenze, in codice 3. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

