Grande successo per la 26ª Maratonina di Arezzo | 1700 runner al via e dominio africano tra gli uomini
Dominio africano tra gli uomini e trionfo del Nord Europa al femminile. Vince il burundiano Niyomikuza davanti a Ekidor e Njiru. Prima donna la svedese Caroline Johnson. Una Maratonina di Arezzo da record quella andata in scena oggi, con ben 1700 partecipanti complessivi alla 26ª edizione. Oltre un migliaio gli atleti iscritti alla gara agonistica, partita da via Crispi e conclusa, dopo i consueti due giri cittadini, in via Roma. Eccellente come sempre l’organizzazione curata dall’ UP Policiano, guidata da Fabio Sinatti, che ha gestito con efficienza l’intera manifestazione, fiore all’occhiello del podismo aretino. 🔗 Leggi su Lortica.it
