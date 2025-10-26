Grande Fratello svolta nella programmazione | la decisione a sorpresa di Mediaset

Una decisione inattesa segna una svolta importante per il Grande Fratello 2025. Mediaset ha deciso di raddoppiare gli appuntamenti settimanali del reality show, cercando di rivitalizzare gli ascolti e offrire ai telespettatori un racconto più completo della vita nella Casa. L’annuncio è stato dato da Simona Ventura durante il Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni. Quando andranno in onda le puntate. Già dalla prossima settimana, il programma sarà trasmesso il lunedì e il giovedì, sostituendo lo slot di Io Canto Family, il talent musicale condotto da Michelle Hunziker, terminato giovedì 23 ottobre. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Grande Fratello, svolta nella programmazione: la decisione a sorpresa di Mediaset

