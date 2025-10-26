Grande Fratello Rasha ammette un interesse per un gieffino poi fa una rivelazione

Grande Fratello, Rasha ammette un certo interesse per il concorrente Omer: poi rivela perchè non farà alcun passo verso il coinquilino. Al Grande Fratello condotto da Simona Ventura non è sbocciato ancora l’amore. I concorrenti NIP hanno varcato la porta rossa della Casa da un mese ma tra loro non è scoccata ancora alcuna scintilla. Rasha nelle ultime ore chiacchierando in giardino con Simone ha ammesso di provare un interesse per Omer ma per il momento sceglie di non compiere alcun passo. Il clima all’interno della casa del Grande Fratello si fa sempre più intenso, e nelle ultime ore uno dei momenti più chiacchierati ha visto protagonista Rasha. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello, Rasha ammette un interesse per un gieffino poi fa una rivelazione

