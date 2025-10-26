Grande Fratello | la compagna di Domenico tornerà nella Casa? Lei interviene
Grande Fratello 2025: la compagna di Domenico tornerà nella Casa? Lei interviene, cosa accadrà?. Domenico D’Alterio è uno dei concorrenti più discussi della diciannovesima edizione del Grande Fratello. La sua partecipazione non è passata inosservata, anche grazie alla storia personale e alla relazione con la compagna Valentina, che ha già avuto un ruolo all’interno del reality. Durante le prime settimane del programma, sono emerse tensioni tra Domenico e Valentina legate al suo rapporto con un’altra concorrente, Benedetta. Per chiarire la situazione, la produzione ha organizzato un momento speciale: Valentina è entrata nella Casa per un confronto diretto con il compagno. 🔗 Leggi su 361magazine.com
