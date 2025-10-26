Grande Fratello la compagna di Domenico D' Alterio sbotta | È peggiorato tutto! Sto valutando cosa fare

A distanza di alcuni giorni dalla sua ospitata al Grande Fratello, Valentina è tornata a criticare duramente il comportamento assunto dal suo compagno Domenico D'Alterio nei confronti di Benedetta Stocchi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, la compagna di Domenico D'Alterio sbotta: "È peggiorato tutto! Sto valutando cosa fare"

