Grande Fratello cambio di programmazione in arrivo | Mediaset spiazza tutti

Movieplayer.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione è stata annunciata da Simona Ventura e segna una svolta importante per il reality show di Canale 5. Ecco cosa cambierà già dalla prossima settimana. Mossa a sorpresa di Mediaset. L'azienda di Cologno Monzese, nel tentativo di rivitalizzare gli ascolti del Grande Fratello, ha deciso di raddoppiare l'appuntamento settimanale con il reality show. A dare l'annuncio è stata Simona Ventura durante un intervento al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni. Già dalla prossima settimana, il programma andrà in onda il lunedì e il giovedì, prendendo il posto di Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker, terminato giovedì 23 ottobre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

