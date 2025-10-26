Grande Fratello cambio di programmazione in arrivo | Mediaset spiazza tutti
La decisione è stata annunciata da Simona Ventura e segna una svolta importante per il reality show di Canale 5. Ecco cosa cambierà già dalla prossima settimana. Mossa a sorpresa di Mediaset. L'azienda di Cologno Monzese, nel tentativo di rivitalizzare gli ascolti del Grande Fratello, ha deciso di raddoppiare l'appuntamento settimanale con il reality show. A dare l'annuncio è stata Simona Ventura durante un intervento al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni. Già dalla prossima settimana, il programma andrà in onda il lunedì e il giovedì, prendendo il posto di Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker, terminato giovedì 23 ottobre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Grande Fratello. . Aaaa che folliaaa #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Rasha sulla sua infanzia: “Io ho smesso di essere bambina a quattordici anni” $GrandeFratello - X Vai su X
Il Grande Fratello raddoppia le puntate: colpo di scena su Canale 5 - Dopo un mese di programmazione con un solo appuntamento settimanale, Mediaset ha deciso di rilanciare il reality raddoppiando le puntate. msn.com scrive
Grande Fratello, cambio di programmazione in arrivo: Mediaset spiazza tutti - La decisione è stata annunciata da Simona Ventura e segna una svolta importante per il reality show di Canale 5. Scrive movieplayer.it
Cambio programmazione Mediaset dal 27 ottobre: Forbidden Fruit ritorna dopo Beautiful - Cambio di programmazione in casa Mediaset da lunedì 27 ottobre, con alcune variazioni che riguarderanno la fascia del daytime pomeridiano. Da it.blastingnews.com