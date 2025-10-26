Grande emozione in zona Casali a Sezze per la benedizione della targa in ricordo de L’omonero Ennio Pamfili
Una breve ma sentita cerimonia quella che si è svolta ieri in via Quarto la Macchia, a Sezze, dove è stata scoperta una targa che dedica il piccolo parco adiacente alla sede della Madonna della Valle ad Ennio Pamfili. Alla cerimonia hanno partecipato parenti e conoscenti che hanno voluto ricordare la figura di Ennio, vero punto di riferimento a livello sociale, dell'intera contrada Casali: "Il vero sindaco dei Casali", recitava un messaggio scritto su un biglietto e mostrato nel corso dell'evento. Ennio, per anni dipendente comunale ed autista di scuolabus, è stato per anni animatore delle iniziative soprattutto del Comitato dei Casali, ed è ricordato da tutti come uomo gentile (a dispetto del soprannome di "omonero") e sempre disponibile.
