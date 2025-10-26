Gp Messico pole di Norris davanti a Leclerc e Hamilton

(Adnkronos) – Altra pole position per la McLaren di Lando Norris che la strappa alla Ferrari di Charles Leclerc che partirà secondo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il britannico piazza un super giro ma è c. Sesto posto per l'altra Mercedes di Kimi Antonelli seguito da Carlos Sainz e Oscar Piastri, leader del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

GP Messico, chi fa la pole? Sarà lotta tra Verstappen, le McLaren e... Ferrari? VIDEO $SkyMotori $F1 $Formula1 $MexicoGP $Verstappen $RedBull $McLaren $Ferrari - X Vai su X

? | PILLOLE DAL MESSICO GP Messico 2015 – Ritorno trionfale per Nico Rosberg, che domina a Città del Messico conquistando pole, giro veloce e vittoria Weekend da incubo per la Ferrari: Vettel contro le barriere e Räikkönen fuori dopo un cont - facebook.com Vai su Facebook

F1 | GP Messico, Norris: “Felice di essere tornato in pole, sono qui per vincere” - L'inglese infatti ha firmato una grande pole position all'Hermanos Rodriguez, avendo la meglio nell'ultimo e decisivo t ... Scrive msn.com

F1 Gp Messico, le qualifiche in diretta: pole di un super Norris davanti a Leclerc e Hamilton. Male Piastri, solo 8° - L'inglese della McLaren guida benissimo già dalle libere e partirà davanti a tutte. corriere.it scrive

GP Città del Messico 2025, griglia di partenza: Norris, che pole! Lando batte le Ferrari, Leclerc 2° davanti a Hamilton. Terza fila Max-Kimi, Piastri 7° - show del britannico, che precede Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen, Antonelli e Piastri ... Si legge su formulapassion.it