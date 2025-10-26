Gp Messico | Norris in poleFerrari bene
0.17 La pole è di Norris, autore di un giro pazzesco all'ultimo tentativo, ma le Ferrari battono un colpo nelle qualifiche di Città del Messico: Leclerc è in prima fila a 262 millesimi dal britannico della McLaren, Hamilton ha il 3° tempo, a 352 millesimi. In terza fila Verstappen (5° tempo), che si piazza fra le Mercedes di Russell e Antonelli. In difficoltà il leader iridato Piastri che marca solo l'8° tempo. Tsunoda non passa la Q2 con la seconda Red Bull, è 11°. In Q1 sorpresa Hadjar: è suo il miglior tempo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
