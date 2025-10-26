Gp in Messico finalmente un sussulto della Ferrari Norris in pole davanti a Leclerc e Hamilton

Agi.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Lando Norris partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, al via stasera 26 ottobre alle 21 (ora italiana). Il pilota della McLaren ferma il cronometro a 1'15"586 nel Q3, centrando la 14esima pole della carriera, la quinta in questo 2025 dopo Melbourne, Montecarlo, Spielberg e Spa. Al suo fianco scatterà in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari, più lento di 262 millesimi, con l'altra Rossa di Lewis Hamilton, alla miglior qualifica col Cavallino, terzo a 0"352. George Russell (Mercedes) si mette quarto davanti a Max Verstappen (Red Bull). 🔗 Leggi su Agi.it

gp in messico finalmente un sussulto della ferrari norris in pole davanti a leclerc e hamilton

© Agi.it - Gp in Messico, finalmente un sussulto della Ferrari. Norris in pole davanti a Leclerc e Hamilton

Altre letture consigliate

gp messico finalmente sussultoGp in Messico, finalmente un sussulto della Ferrari. Norris in pole davanti a Leclerc e Hamilton - Lando Norris partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, al via stasera 26 ottobre alle 21 (ora italiana). Lo riporta msn.com

gp messico finalmente sussultoF1, Gp Messico 2025: dove vedere in tv e streaming la gara di Mexico City. Ferrari riparte dal podio di Austin, Max all'attacco - La Formula Uno fa tappa in Messico per il 20esimo Gran Premio stagionale: Verstappen vuole la quarta vittoria nelle ultime cinque per avvicinarsi ancora di più alle McLaren ... Si legge su sport.virgilio.it

gp messico finalmente sussultoGp Messico, Ferrari: si respira l’aria frizzante dell’ottimismo - La Ferrari ha chiuso un venerdì ricco di elementi da cui ripartire. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gp Messico Finalmente Sussulto