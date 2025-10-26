Gp in Messico finalmente un sussulto della Ferrari Norris in pole davanti a Leclerc e Hamilton
AGI - Lando Norris partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, al via stasera 26 ottobre alle 21 (ora italiana). Il pilota della McLaren ferma il cronometro a 1'15"586 nel Q3, centrando la 14esima pole della carriera, la quinta in questo 2025 dopo Melbourne, Montecarlo, Spielberg e Spa. Al suo fianco scatterà in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari, più lento di 262 millesimi, con l'altra Rossa di Lewis Hamilton, alla miglior qualifica col Cavallino, terzo a 0"352. George Russell (Mercedes) si mette quarto davanti a Max Verstappen (Red Bull). 🔗 Leggi su Agi.it
