Gp di Malesia di MotoGp Alex Marquez trionfa a Sepang Bagnaia fora una ruota e si ritira

Alex Marquez trionfa nel Gp di Malesia, centra la terza vittoria nella MotoGp 2025 e blinda il secondo posto nel Motomondiale alle spalle del fratello Marc, già campione del mondo. Marquez, in sella alla Ducati Gresini, a Sepang domina la gara in 40’09”249. Sul podio tutto spagnolo, Marquez precede Pedro Acosta (Ktm) e Joan Mir (Honda). Giornata nera per Pecco Bagnaia, costretto al ritiro a 2 giri dal termine per un problema alla sua Ducati. Ai piedi del podio si piazza Franco Morbidelli (Ducati VR46), seguito da Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini, Brad Binder e Ai Ogura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

