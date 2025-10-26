Governo Salvini | Lega e Forza Italia unite con Tajani ci amiamo
Lega e Forza Italia sono unite? “Assolutamente sì”. Ci sono frizioni tra Salvini e Tajani? “Ci amiamo”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha risposto, sorridendo, a chi a Napoli gli chiedeva se ci fossero problemi tra i due partiti della maggioranza di governo. “Dal centrosinistra come potranno governare la Campania? Fico, De Luca, Schlein, Manfredi, Conte, ognuno dice cose diverse, come possono governare la regione se ognuno dice una cosa propria?” ha aggiunto il segretario del Carroccio a margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati leghisti per le elezioni regionali in Campania, in programma a fine novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ricapitolando: Salvini attacca Tajani sulle banche. Tajani allora attacca Salvini perché non si è accorto che il (loro) Governo ha tagliato i fondi delle metropolitane. A quel punto arriva Lupi e domanda: ma Tajani in Consiglio dei Ministri dormiva? Perchè non si - facebook.com Vai su Facebook
"Salvini" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Robin Hood Tax sulle banche, lo scontro tra Lega e Forza Italia. Salvini minaccia: “Tutti possono piangere, tranne gli istituti”. Tajani: “Non c’è un solo partito al ... - Tra Lega e Forza Italia si litiga su quella che il vice premier Matteo Salvini ha già ribattezzato “Robin Hood Tax”, l’imposta straordinaria per le banche. Riporta blitzquotidiano.it
Tajani contro Salvini: “Si occupi dei tagli alla metro C di Roma”. La replica della Lega: “Nessun taglio, solo rimodulazione”. Schlein ironizza: “Hanno votato una ... - Dopo lo scontro sulle banche e sugli affitti brevi, si apre un nuovo fronte nella guerra a distanza tra Lega e Forza Italia in vista dell’approvazione della prossima manovra. Si legge su blitzquotidiano.it
Braccio di ferro tra Lega e Forza Italia sulla manovra, nuovo vertice con Giorgia Meloni - Il partito di Salvini alza il tiro contro le banche, gli azzurri pronti ad affossare la tassa sugli affitti brevi. Riporta today.it