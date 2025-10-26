Governo Salvini | Lega e Forza Italia unite con Tajani ci amiamo

Lega e Forza Italia sono unite? “Assolutamente sì”. Ci sono frizioni tra Salvini e Tajani? “Ci amiamo”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha risposto, sorridendo, a chi a Napoli gli chiedeva se ci fossero problemi tra i due partiti della maggioranza di governo. “Dal centrosinistra come potranno governare la Campania? Fico, De Luca, Schlein, Manfredi, Conte, ognuno dice cose diverse, come possono governare la regione se ognuno dice una cosa propria?” ha aggiunto il segretario del Carroccio a margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati leghisti per le elezioni regionali in Campania, in programma a fine novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

