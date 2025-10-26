Gorizia | nuova vita per 2 cabine telefoniche

Raccontare ai più giovani la storia del telefono, valorizzando delle vere e proprie icone che hanno fatto parte della storia italiana, ovvero le cabine telefoniche. Questo l’obiettivo del progetto “Il telefono nella nostra memoria”, avviato per la prima volta in Italia in sinergia da Comune e Telecom, con il coinvolgimento dell’Archivio storico Tim di Torino. Il primo dei due manufatti che avrà nuova vita è stato collocato ai Giardini pubblici, nel controviale Mons. Pietro Cocolin. Per quanto riguarda il posizionamento della seconda cabina, l’amministrazione sta valutando alcune soluzioni per ottenere il massimo risalto possibile: tra le possibili collocazioni vi è il piazzale antistante la stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Udine20.it

