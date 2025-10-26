Golf | Michael Brennan prova la fuga nello Utah Scende Francesco Molinari

Adesso sì, è tentativo definitivo di fuga per Michael Brennan al Bank of Utah Championship 2025. Sembra una storia da pazzi, invece è la realtà di un giocatore che quest’anno ha vinto tre volte sul PGA Tour Americas, e che ha già in tasca il pass per il Korn Ferry Tour 2026 dopo le ottime cose fatte vedere all’università (Wake Forest). Invece ora è davanti a tutti sul PGA Tour, quello vero, e con il suo -17 attuale può sognare due anni completi sul PGA Tour e posti al PGA Championship e al Players. Il suo -7 è lo stesso di Matt McCarty, che continua a essere il più costante degli inseguitori a due colpi di distanza (-15). 🔗 Leggi su Oasport.it

