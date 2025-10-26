Golf | Michael Brennan prova la fuga nello Utah Scende Francesco Molinari
Adesso sì, è tentativo definitivo di fuga per Michael Brennan al Bank of Utah Championship 2025. Sembra una storia da pazzi, invece è la realtà di un giocatore che quest’anno ha vinto tre volte sul PGA Tour Americas, e che ha già in tasca il pass per il Korn Ferry Tour 2026 dopo le ottime cose fatte vedere all’università (Wake Forest). Invece ora è davanti a tutti sul PGA Tour, quello vero, e con il suo -17 attuale può sognare due anni completi sul PGA Tour e posti al PGA Championship e al Players. Il suo -7 è lo stesso di Matt McCarty, che continua a essere il più costante degli inseguitori a due colpi di distanza (-15). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Michael Jordan, leggenda del basket, ha raccontato in un'intervista trasmessa questa settimana di non giocare da tempo. Poi ha raccontato un aneddoto al giornalista che gli ha chiesto quand'era stata l'ultima volta che aveva toccato una palla da basket. "Ero - facebook.com Vai su Facebook
Golf: nello Utah a metà torneo guida Brennan. Bene Francesco Molinari, out Manassero - Michael Brennan, con una scalata di 11 posizioni e in attesa che si completino le operazioni di un secondo giro rimasto sospeso per maltempo al Bank of ... Si legge su oasport.it