Junghwan Lee si iscrive all’elenco dei vincitori sul DP World Tour attraverso il successo al Genesis Championship 2025. Al Woo Jeong Hills Country Club di Cheonan l’attuale numero 451 del mondo si impone con un grandissimo ultimo giro, nel quale rimonta 11 posizioni grazie al proprio -7 realizzato con il picco di cinque birdie (sugli otto totali, più un bogey alla 2) realizzati tra la buca 3 e la 7. Alle sue spalle il fatto di girare pari con il par costa la vittoria allo spagnolo Nacho Elvira, che resta fermo a -8 e viene anche raggiunto dall’inglese Laurie Canter, che finisce a -4 di giornata e raggiunge il secondo posto in modo rocambolesco: con un eagle alla buca 18, proprio là dove due giorni fa si era imbattuto in un doppio bogey. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Andrea Pavan sfiora il podio al Genesis Championship. Vince Junghwan Lee

