Gol spettacolo e polemiche | il Derby dell’Appennino finisce 2-2
Succede un po’ di tutto lungo la Via degli Dei, con i felsinei avanti di due reti che vengono rimontati nel quarto d’ora finale dai rigori siglati da Gudmundsson e Kean. Giusto il doppio giallo a Holm, dubbio il penalty non ravvisato su Bernardeschi, mentre resta piuttosto inspiegabile quello non. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Nella storia del calcio italiano non c’è mai stato un’Inter-Juventus insignificante. Sempre partite accesissime, condite da emozioni, gol, spettacolo e polemiche. Tra queste, c’è una partita che rimane e rimarrà per sempre negli occhi e nei cuori dei tifosi nerazzu - facebook.com Vai su Facebook
Gol, spettacolo e polemiche: il Derby dell’Appennino finisce 2-2 - Rossoblù avanti grazie alla splendida volée di Castro seguita dal guizzo di Cambiaghi, ma nell’ultima parte di gara la Viola rimonta con due calci di rigore. Secondo bolognatoday.it
Derby Ascoli-Sambenedettese 1-0: lo spettacolo dei tifosi per la partita che mancava da 39 anni - Abbonati da Londra e dalla Romagna per assistere al big match vinto dai bianconeri grazie al gol di Milanese: bar della riviera invasi dai sostenitori rossoblù rimasti fuori dallo stadio Del Duca ... Da msn.com
Legni, tre gol annullati e polemiche nel Derby dell'Arno. Ma non si segna: Pisa-Fiorentina 0-0 - Torna il Derby dell'Arno in Serie A dopo 34 anni di assenza e il peso della partita si sente ... Secondo m.tuttomercatoweb.com