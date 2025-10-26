Gol Basic Lazio avanti sulla Juve grazie a un clamoroso errore di David | la deviazione di Gatti beffa Perin La gara è subito in salita

Gol Basic, Lazio avanti sulla Juve grazie a un clamoroso errore di David: ecco come i biancocelesti hanno sbloccato il match. Un inizio da incubo, il peggiore che potesse capitare alla Juventus nel momento più delicato della sua stagione. La Lazio sblocca il risultato dopo appena otto minuti di gioco, gelando Igor Tudor e una squadra alla disperata ricerca di certezze. A firmare il gol del vantaggio è stato Toma Basic, ma la rete è un regalo confezionato da un errore clamoroso di Jonathan David. LAZIO JUVE LIVE La Juve si era presentata all’Olimpico con un inedito 3-5-2, con Tudor che aveva lanciato per la prima volta dall’inizio la coppia d’attacco Vlahovic-David, escludendo a sorpresa Yildiz (out per un fastidio al ginocchio). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

