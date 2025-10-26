God of War un leak mostra le prime immagini del gioco multiplayer di Bluepoint cancellato
Un leak ha svelato le prime immagini del misterioso progetto multiplayer ambientato nell’universo di God of War e sviluppato da Bluepoint Games, studio noto per i remake di Shadow of the Colossus e Demon’s Souls. Il titolo, mai annunciato ufficialmente, è stato cancellato da Sony nei mesi scorsi insieme a un altro progetto live-service, probabilmente a causa delle incertezze legate alla sostenibilità del modello. Le immagini emerse mostrano però un progetto già in fase di sviluppo avanzata e con una direzione artistica molto chiara: il ritorno alla mitologia greca. Nelle schermate trapelate, condivise da MP1ST e confermate da fonti vicine al progetto, si riconoscono templi ellenici, anfore, statue e ambienti ispirati ai classici capitoli della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Approfondisci con queste news
Uno scatto pubblicato online mostra per la prima volta la confezione del bundle di PS5 Slim che arriverà a breve nei negozi. https://www.everyeye.it/notizie/playstation-5-leak-mostra-bundle-arrivo-black-friday-836622.html?utm_medium=Social&utm_source - facebook.com Vai su Facebook