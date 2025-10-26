Gli ultimi giorni di Tudor la Juventus battuta anche dalla Lazio di Sarri

Gli ultimi giorni di Tudor, la Juventus battuta anche dalla Lazio Terza sconfitta consecutiva delle Juventus tra campionato e Champions. Dopo Como e Real Madrid, i bianconeri perdono anche in casa della Lazio di Sarri. Gol in avvio di partita di Basic. Tutta una partita per pareggiare eppure il gol non è arrivato. La Juve non vince dal 4-3 all’Inter, era la terza giornata. Cinque partite senza successi. Tre pareggi e due sconfitte. La panchina di Tudor è sempre più traballante, anche perché non c’è nessuno in società che lo protegga. Il tiro incrociato su di lui è cominciato in tempi non sospetti, figuriamoci adesso che la Juve è in evidente confusione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

