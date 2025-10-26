Gli ultimi giorni di Tudor la Juventus battuta anche dalla Lazio di Sarri
Gli ultimi giorni di Tudor, la Juventus battuta anche dalla Lazio Terza sconfitta consecutiva delle Juventus tra campionato e Champions. Dopo Como e Real Madrid, i bianconeri perdono anche in casa della Lazio di Sarri. Gol in avvio di partita di Basic. Tutta una partita per pareggiare eppure il gol non è arrivato. La Juve non vince dal 4-3 all’Inter, era la terza giornata. Cinque partite senza successi. Tre pareggi e due sconfitte. La panchina di Tudor è sempre più traballante, anche perché non c’è nessuno in società che lo protegga. Il tiro incrociato su di lui è cominciato in tempi non sospetti, figuriamoci adesso che la Juve è in evidente confusione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Negli ultimi giorni in molti avevano chiesto ai politici che lo hanno querelato di fare un gesto di distensione: ritirare le querele contro di lui. Oggi Sigfrido Ranucci, davanti all’assemblea dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha risposto a modo suo: “Non vogli - facebook.com Vai su Facebook
Negli ultimi giorni il fantasma del #GrandeFratello è diventato l'incubo più temuto dagli inquilini... - X Vai su X
Esonero Tudor, Balzarini smonta quelle indiscrezioni: «Non c’è nessuna intenzione di…». Svelato lo scenario per il futuro del tecnico della Juventus, ecco cosa ha detto! - Esonero Tudor, Gianni Balzarini ha voluto smentire queste indiscrezioni legate al futuro del tecnico della Juventus. juventusnews24.com scrive
Le parole di Tudor su Locatelli che dicono tutto - Ha fatto discutere il rapporto tra Tudor e Locatelli: le parole del tecnico della Juventus sembrano chiarire tutto. Scrive ilbianconero.com
Juventus, dirigenza poco convinta della comunicazione di Tudor: chiesto cambio di rotta - Comolli, Modesto e Chiellini non avrebbero gradito le ultime uscite in conferenza stampa del tecnico della Juventus ... it.blastingnews.com scrive