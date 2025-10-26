gli interrogativi sul protagonismo mediatico di putin

Dal vanto per le forze nucleari russe, al test di un nuovo missile, alla visita ad un centro di comando strategico, alle istruzioni per garantire la resa dei soldati di Kyiv, all’accusa all’Ucraina di usare i civili come scudi umani: già da alcuni giorni, e in particolare domenica mattina sulle agenzie si susseguono dichiarazioni su dichiarazioni di Vladimir Putin. Una frequenza davvero insolita, per un leader taciturno e guardingo, che sta destando l’attenzione dell’intelligence occidentale e degli esperti di strategie politico militari. Quasi che il presidente russo – è una delle principali ipotesi – volesse coprire dialetticamente le difficoltà in cui si sta dibattendo il suo Paese, tanto sul fronte ucraino, quanto in ambito internazionale ed economico per la “rottura” con Trump e la progressiva paralisi delle vitali esportazioni di petrolio determinata dalle ultime sanzioni americane. 🔗 Leggi su Formiche.net

