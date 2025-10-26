Gli esponenti del Movimento del guardare creativo di Chieti espongono a Mantova
Le opere di 20 artisti abruzzesi sono in mostra a Mantova, nella galleria d’arte “Arianna Sartori”, fino al 13 novembre prossimo. Sono gli esponenti del “Movimento del guardare creativo” di Chieti, nato nel 2012 e presieduto da Gabriella Capodiferro, che ha curato la mostra al cui catalogo ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
