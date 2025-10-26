Gli attori in passerella Tra fascino e aneddoti I big del grande schermo svelano i segreti del set
Il fascino del cinema raccontato dai suoi protagonisti. L’occasione si è presentata ieri al Teatrino della Villa Reale, in occasione della prima edizione della Festa del Cinema di Monza. Germano Lanzoni (conosciuto per il personaggio del “Milanese Imbruttito”), Gigio Alberti, Silvio Cavallo e Alfredo Colina hanno svelato il dietro le quinte dei film, mentre Claudio Madia, fondatore della Piccola scuola di circo di Milano, attore circense e “papà” de “L’Albero Azzurro” ha raccontato i 35 anni della trasmissione. La Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con Driadi Produzioni di Caterina Baglio e le associazioni Hemingway&Co. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
